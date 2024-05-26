【COACH】コーチ　ハンドバッグ　定番バッグ

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商品詳細
COACHの定番ブラウンカラーのハンドバッグです♡2022年8月頃購入し、数回使用後は自宅保管させて頂いておりました！●サイズ：縦幅20cm横幅33cmマチ9cm●素材:レザー・ファブリック●付属品：ショルダーベルトなし●その他、注意事項：配送時、箱のご用意はございません。また、ファスナー部分のみ、多少の傷がございます(写真7枚目参照)概ね美品ではありますが、あくまで中古品であるということをご理解頂ける方のみご購入をお願いします。#コーチ#COACH#ハンドバッグ#シグネチャー
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