美品✨自由区 ジユウク♡カシミヤ100% ロング ニットワンピース ベージュ46

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ご覧いただきありがとうございます✩.*˚ご質問等がなければ、即購入可能です✩.*˚○フォロー割ございます。プロフィールをご覧ください。○複数購入ご希望の方はできる限りお値引き可能です。○値下げ交渉はコメントよりお願い致します。希望価格ご登録ではご対応致しません。■ブランド自由区 ジユウク■商品情報カシミヤ100%ロングニットワンピース左肩にファスナーがございます。特に目立った傷、汚れ等はございません。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。※ネックレスは撮影用です。ニットワンピースのみの販売です。■カラーベージュ■サイズサイズ表記：46着丈 ：約96cm肩幅 ：約39cm身幅 ：約48cm袖丈 ：約53cm※平置き実寸 ※わずかな誤差はご了承下さい。⚠サイズ感について、ホームクリーニングで縮んでいる可能性がございます。表記サイズに関わらず、実寸サイズをご参考ください。■素 材カシミヤ 100%■配送折りたたんで梱包しますので、折りたたみジワが多少残る可能性があります。簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。■質問等ございましたらお気軽にお尋ね下さい。#自由区 #ジユウク #ニットワンピース#ロングニットワンピース #ロングニット#ワンピース #カシミヤ #ベージュ#ボーダー柄 #ファスナー #ジップ#オンワード樫山 #大きいサイズカラー...ベージュ袖丈...長袖