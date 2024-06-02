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美品✨自由区 ジユウク♡カシミヤ100% ロング ニットワンピース ベージュ46
商品番号 Q85025895500
商品名

美品✨自由区 ジユウク♡カシミヤ100% ロング ニットワンピース ベージュ46
ブランド名 自由区
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます✩.*˚ご質問等がなければ、即購入可能です✩.*˚○フォロー割ございます。プロフィールをご覧ください。○複数購入ご希望の方はできる限りお値引き可能です。○値下げ交渉はコメントよりお願い致します。希望価格ご登録ではご対応致しません。■ブランド自由区　ジユウク■商品情報カシミヤ100%ロングニットワンピース左肩にファスナーがございます。特に目立った傷、汚れ等はございません。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。※ネックレスは撮影用です。ニットワンピースのみの販売です。■カラーベージュ■サイズサイズ表記：46着丈　：約96cm肩幅　：約39cm身幅　：約48cm袖丈　：約53cm※平置き実寸　※わずかな誤差はご了承下さい。⚠サイズ感について、ホームクリーニングで縮んでいる可能性がございます。表記サイズに関わらず、実寸サイズをご参考ください。■素　材カシミヤ　100%■配送折りたたんで梱包しますので、折りたたみジワが多少残る可能性があります。簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。■質問等ございましたらお気軽にお尋ね下さい。#自由区　#ジユウク　#ニットワンピース#ロングニットワンピース　#ロングニット#ワンピース　#カシミヤ　#ベージュ#ボーダー柄　#ファスナー　#ジップ#オンワード樫山　#大きいサイズカラー...ベージュ袖丈...長袖
http://narcologia.ru/goods/calling868850.html
http://narcologia.ru/goods/moisture247369.html
http://narcologia.ru/goods/recommended596790.html
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