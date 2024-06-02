✨HIROFU ミニハンドバック ブラック レザー ゴールド金具✨

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#tonoのレディースファッションショー#tonoのバックコレクション⁡✨ブランド✨⁡HIROFUヒロフ⁡⁡○サイズ⁡ 縦 13cm 横 12cm マチ 9cm⁡⁡平置き実寸。着画はお断りいたします。⁡⁡○状態⁡中古品に御理解ある方のみ宜しくお願い致します☆⁡⁡⁡○カラー⁡ブラック⁡⁡⁡○素材⁡レザー⁡★配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。⁡・・・・・・・『大事お知らせ』・・・・・・⁡特別な割り引きがご購入前にフォローして頂けたらお気持ち程度の値下げ致しますのでお気軽にコメントお待ちしてます。⁡●必ず写真にて状態を確認してください。●確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さい。また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。●商品の状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。●不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革