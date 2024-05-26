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新品未使用 マルニフラワーカフェ マルチストライプ ハンモックバッグ
商品番号 H16349556367
商品名

新品未使用 マルニフラワーカフェ マルチストライプ ハンモックバッグ
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用正規品】MARNIマルニフラワーカフェハンモックバッグインスタで今一番人気のマルニトートバッグ紗英子さん、滝沢眞規子さん、富岡佳子さんなどが愛用されインスタで紹介された大人気のマルニ　フラワーカフェ　トートバッグのシリーズ。MARNIのバッグを持っていれば、ワンランク上のおしゃれさんに♡お友達や職場でもそのバッグ可愛いね！と言われること間違いなしです＾＾とにかく可愛い！軽くてたくさん荷物も入ってしまう、万能バッグ！アクセントになるカラーなのでシンプルなコーデに映えます。これ一つでオシャレ感が出る！夏にはもちろん、年中使えてコーディネートを引き立ててくれます。カラー：エクリュサイズW40×H61cm付属品MARNI保存袋/タグ素材ポリエステル、牛革※正真正銘のイタリア•アウトレット直売店にて購入。並行輸入品(海外正規品)になります。(アウトレット品については、プロフィールをご確認下さい)※全て検品済みで特に問題ありません。　ご安心ください⑅◡̈*発送時間:24時間以内✨★✅即購入OK☺︎⚠️必ずプロフィールをご確認下さい⚠️ご了承いただけましたらご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/peroration191715.html
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