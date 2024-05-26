サルバトーレ フェラガモ　がま口付き折り財布

SalvatoreFerragamoサルバトーレフェラガモがま口付き折り財布新品未使用箱付きレザーブラック金具カラー:ゴールドサイズ横約11cm縦約10.5cmマチ約2cm外側がま口式小銭入れ×1ホック開閉式札入れ×1カード入れ×6その他ポケット×2長期保管品です。難あり部分有り新品未使用品です。小銭入れの中のコーティングがまだ付いておりますが真ん中は全部剥がれてます。全て綺麗に剥がしていただけると、綺麗な状態になると思います。私はこの状態を写真で写すためにあえて綺麗には剥がしていません。その他は綺麗な状態です表面にフェラガモ金具には保護シールが付いたままです。気になる点がございましたらお気軽にコメントして下さい。新品未使用ですが、あくまでも素人保管ですのでご納得の上でのご購入をお願い致します。



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