マイケルコース ハンドバッグ

マイケルコースバッグMichaelKorsGreenwichネイビーです。何回か使用しましたが目立った汚れ等はありません。ショルダーストラップは紛失してしまいました。そのため付属品は特にございません。A4サイズも入る少し大きめのバッグです。出品商品については自宅保管及びUSED品ということをご理解の上、購入をご検討下さいますようお願い申し上げます。



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