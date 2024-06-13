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ケイトスペード kate spade ハンドバッグ ショルダーバッグ 美品
商品番号 Q68347720149
商品名

ケイトスペード kate spade ハンドバッグ ショルダーバッグ 美品
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 2,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···牛革(本革)カラー···ピンク可愛い淡いピンクのショルダーバックです♡所々使用感はありますが、まだまだ美品です！以外に奥行きがあるので沢山物入ります！良かったらどうぞ✩.*˚人気カラー
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