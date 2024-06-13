新品未使用　エルメス　カシミアマフラー　《アントルラック・エケストル》

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商品詳細
2022秋冬コレクション《アントルラック・エケストル》マフラーカシミア100%ジェフ・マクフェトリッジによるデッサン《アントルルック・エケストル》の馬の頭をモチーフにして、ジャカード織りで繊細に表現したコントラストカラーのカシミアマフラー。イギリス製デザイナージェフ・マクフェトリッジサイズ：40×195cm気になる箇所がございましたら、お気軽にコメント下さい。何卒宜しくお願い致します。すり替え防止のため如何なる場合も購入後の返品、キャンセルや交換等を対応致しません、ご理解の上でご購入お願い致します。カラー···グレー素材···カシミヤ
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