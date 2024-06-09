SAINT LAURENT PARIS ポロシャツ

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖SAINTLAURENTのポロシャツになります。数年前に表参道のサンローラン正規店にて購入致しました。一度のみ着用のためほとんど新品に近い美品だと思います。[カラー]ブラック[サイズ]XSサイズユニセックス自宅保管品であることをご理解ください。#サンローラン#SAINTLAURENT#ポロシャツ
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