LIP SERVICE 細ケーブルノースリモックニット

柄・デザイン···無地カラー···レッド袖丈···袖なしリップサービスLIPSERVICE細ケーブルノースリモックニット（オレンジピンク）女性らしいヘルシーな肌見せバランスを演出してくれるノースリーブニット。さりげなく施しされたケーブル編み柄が、ワントーンのシンプルなルックスにモダンなアクセントを添えるカギ。クラシックレディな雰囲気が漂うモックネックも、品よく着こなせる秘訣です。サラリと心地よい肌触りでロングシーズン快適に着こなせるのも嬉しいところ！色：オレンジピンクサイズ(cm)：【FREE】バスト60cm｜着丈49cm｜肩幅35cm｜裾幅30cm素材：[本体]綿85％,ポリウレタン15％原産国：中国悩んでる為消す可能性があります。特に難点はありませんが素人検品の為ご了承ください。



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