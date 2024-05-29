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LIP SERVICE 細ケーブルノースリモックニット
商品番号 T57388782081
商品名

LIP SERVICE 細ケーブルノースリモックニット
ブランド名 リップサービス
特別価格 税込 1,599 円
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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···レッド袖丈···袖なしリップサービスLIPSERVICE細ケーブルノースリモックニット（オレンジピンク）女性らしいヘルシーな肌見せバランスを演出してくれるノースリーブニット。さりげなく施しされたケーブル編み柄が、ワントーンのシンプルなルックスにモダンなアクセントを添えるカギ。クラシックレディな雰囲気が漂うモックネックも、品よく着こなせる秘訣です。サラリと心地よい肌触りでロングシーズン快適に着こなせるのも嬉しいところ！色：オレンジピンクサイズ(cm)：【FREE】バスト60cm｜着丈49cm｜肩幅35cm｜裾幅30cm素材：[本体]綿85％,ポリウレタン15％原産国：中国悩んでる為消す可能性があります。特に難点はありませんが素人検品の為ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/reflector426364.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei973871.html
http://narcologia.ru/goods/financier199260.html

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リップサービス LIP SERVICE 細ケーブルノースリモックニット （ブラック）

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