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★希少★ BANANA REPUBLIC ロゴTシャツ
商品番号 Q58370923368
商品名

★希少★ BANANA REPUBLIC ロゴTシャツ
ブランド名 バナナリパブリック
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1980年代に母が購入したものです。USEDですが、目立った汚れはありません。トロンとしている肌触りがとても良く、ひんやりしている生地のため夏に着やすいです。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ピンク袖丈···半袖ネック···Uネック
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