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- ★希少★ BANANA REPUBLIC ロゴTシャツ
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商品詳細
1980年代に母が購入したものです。USEDですが、目立った汚れはありません。トロンとしている肌触りがとても良く、ひんやりしている生地のため夏に着やすいです。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ピンク袖丈···半袖ネック···Uネック
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