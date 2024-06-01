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jouetie ジュエティ スタンドカラーチャイナシャツ チャイナ 特別値下げ中
商品番号 Q38291256098
商品名

jouetie ジュエティ スタンドカラーチャイナシャツ チャイナ 特別値下げ中
ブランド名 ジュエティ
特別価格 税込 1,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

jouetieジュエティチャイナ美品チャイナシャツチャイナブラウス定価7700円jouetie店舗にて新品未使用の物を購入しました。現在は完売している人気の商品です。サイズ：M身幅64肩幅53着丈72そで丈24.5【商品特徴】透け感：なし伸縮性：なし生地の厚さ：普通裏地：なし1度短時間着用のため美品で汚れはなく綺麗です。畳じわができやすい素材のためシワがあります。暗闇に畳んで保管してました。タグなし完璧を求める方は購入をお控え下さい。※希望価格を登録されても値下げできません迷惑なので御遠慮ください。値下げ不可素材···サテンカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋特別値下げ中
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