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マーガレットハウエル　シャツ
商品番号 P63391877182
商品名

マーガレットハウエル　シャツ
ブランド名 エムエイチエル
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーガレットハウエルのネイビーのシャツです。サイズは1表記なので、sサイズです。身幅45cm袖丈47cm背丈58cm数年前に古着屋で購入しました。2.3回着用しました。古着ですので、多少の汚れ等はご了承ください。#シャツ#レディース#マーガレットハウエル#mhl#ネイビー
http://narcologia.ru/goods/procurement488233.html
http://narcologia.ru/goods/message669727.html
http://narcologia.ru/goods/freshman740656.html
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