loewe ロエベ　マフラー　新品

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商品詳細
ロエベのマフラーをいただきましたがずっと使わず閉まっておりました。一度も使用しておりませんが素人保管にご理解お願い致します。型番F811257X03ランクAB素材ウール(49%)/モヘヤ(47%)/ナイロン(4%)カラーグレー×ブルーサイズ幅：約24.5cm長さ：約182cm(フリンジ除く)フリンジ：約8.5cm
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