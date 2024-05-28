loewe ロエベ　マフラー　新品

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ロエベのマフラーをいただきましたがずっと使わず閉まっておりました。一度も使用しておりませんが素人保管にご理解お願い致します。型番F811257X03ランクAB素材ウール(49%)/モヘヤ(47%)/ナイロン(4%)カラーグレー×ブルーサイズ幅：約24.5cm長さ：約182cm(フリンジ除く)フリンジ：約8.5cm