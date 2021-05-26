miss ahidaレディース　クロコ型押しハンドバッグ

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商品詳細
missahidaミスアシダ レディース クロコ型押しハンドバッグ高島屋で１０万円ほどで購入しました。中古品です。多少使用感ございます。ご理解の程よろしくお願い致します。目立つような傷や汚れはございません。内ポケット３つ付きカラー···ブラック柄・デザイン···無地サイズ縦横マチ約20×28×15cm
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