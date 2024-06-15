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イルビゾンテ ロゴ型押し レザー フラップ 斜め掛け ショルダー バッグ
商品番号 H24714880193
商品名

イルビゾンテ ロゴ型押し レザー フラップ 斜め掛け ショルダー バッグ
ブランド名 イルビゾンテ
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ILBISONTEイルビゾンテロゴ型押しレザーフラップ斜め掛けショルダーバッグ肩掛けキャメルyeru【状態】所々に使用による擦れや若干の汚れが見られ、内側にボタンによる汚れがございますが、その他目立ったダメージはなくまだまだご使用して頂ける商品です。【実寸サイズ】ヨコ：30cm　タテ：18cm　マチ：3cmショルダーの長さ：1連時113cm2連時60cm【素材】レザー【カラー】キャメル　ゴールド金具【付属品】保存袋
http://narcologia.ru/goods/diamond394058.html
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