CHANEL☆ポーチ☆マトラッセ☆ピンク

ご覧頂きありがとうございます。CHANELのポーチです。■ブランド：CHANEL シャネル■商品名：マトラッセ コスメポーチ■カラー：ピンク ゴールドエンブレム■素材：ラムスキン■サイズ：約縦10/横18/マチ5cm半年程使いましたが、自宅にて保管しておりましたのでご理解頂ける方に☆目立った傷汚れはございませんが、少し使用感はございます。横浜そごうで購入致しました正規品ですのでご安心下さい。シリアルナンバーあり。ギャランティカードもございます。お色が可愛いので、迷いもあるので出品を取り下げるかもしれませんのでご了承下さい。#シャネル#マトラッセ#化粧品#ピンク#コスメポーチ柄・デザイン···無地カラー···ピンク



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