【極美品】バーバリー ハンドバッグ ストロー レザー ロゴ金具 ブルーチェック

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商品詳細
この度はご覧頂きありがとうございます！値下げ交渉もお受けいたしますので、お気軽にコメントくださいませ！いかなる場合も即決優先、お取り置き不可、専用不可でお願い致します。アカウントフォローにて割引きもしております！✿フォロー割✿¥5,000以上→¥300¥10,000以上→¥400¥20,000以上→¥500¥50,000以上→¥要相談フォロー頂いている方は次回以降も割引させて頂きます(^o^)こちらの商品大手リサイクルショップにて鑑定済です。○アイテムBURBERRYバーバリーハンドバッグストローバッグカゴバッグブルーチェックロゴ金具レザーブラウンバイカラー希少モデル○サイズ縦幅 24㎝横幅 40㎝マチ 14㎝取手高16㎝実寸サイズです。多少の誤差はご了承下さい。※着画はお断り致します。○状態【極美品】使用感の少ない大変美しい商品です。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。○カラー本体ストローレザーブラウン内生地ブルーチェック【英国風】○素材ストローレザー本革○付属品なし（撮影小物は付属しません。）※あくまでもused品になります。わずかな小さな傷やスレなどはあります。ご了承下さい。※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。ご了承下さい。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認を宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/smear648004.html
http://narcologia.ru/goods/preference81138.html
http://narcologia.ru/goods/unusable141874.html
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