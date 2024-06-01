日本未上陸 KURT GEIGER LONDON マイクロバッグ

KurtGeiger（カートガイガー）1963年ロンドンで誕生したブランド。デザイン性と履き心地を兼ね備えた個性的なフットウェア、アクセサリーを作り続けている。モチーフはEAGLE（ワシ）。世界各地に約70店、デパート内に約170店を展開するも、日本には未上陸。イギリスのお土産でいただきましたが、全く使いこなせず...保管しているだけではもったいないので、お譲りします。マイクロバッグなので、小さいです。本当に個性的で、ファッションのアクセントかお部屋のインテリア...くらいにしか、私には思いつきません。2枚目のように、黒い服にはよく映えて良さそうです。7枚目は中の布地を撮りたかったのですが、うまく写りませんでした。ラメ、レインボーの生地や縫い目などは、製品として見ていてうっとりします...ケンジントンマイクロバッグ縦7.5cm横約11cm厚さ約3cm8枚目の画像の通り、箱付きで発送します。



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