Switchmotionジャケット

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着丈７４cm身幅５４cm素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。写真は明るく写ってますがもっと暗めの赤です。未使用品ですが自宅保管ですのでご理解いただきましてよろしくお願い致します。コンパクトに畳んでの発送になります。