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良品　フェラガモ　2way ショルダーバッグ　ハンドバッグ　ブラウン　レザー
商品番号 A79107967104
商品名

良品　フェラガモ　2way ショルダーバッグ　ハンドバッグ　ブラウン　レザー
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 6,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨ご購入前に必ずプロフィールをご一読下さい✨⚠️値段交渉の際はご希望額をご提示ください⚠️☆アイテムSalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ　2wayハンドバッグ　ショルダーバッグ　フォーマル　ミニバッグ　コンパクト☆サイズタテ22cmヨコ20cm〜23cmマチ9cmショルダー108ハンドル24cm平置き実寸。着画はお断りいたします。☆状態特に目立つ傷や汚れなどなく、末長くお使いいただける品となっております♪箱・保存袋・ギャランティカード・他は撮影用の為、付属いたしません。☆カラーブラウン　茶色☆素材レザー☆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。☆配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi144547.html
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