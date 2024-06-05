良品 フェラガモ 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ ブラウン レザー ...

✨ご購入前に必ずプロフィールをご一読下さい✨⚠️値段交渉の際はご希望額をご提示ください⚠️☆アイテムSalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ 2wayハンドバッグ ショルダーバッグ フォーマル ミニバッグ コンパクト☆サイズタテ22cmヨコ20cm〜23cmマチ9cmショルダー108ハンドル24cm平置き実寸。着画はお断りいたします。☆状態特に目立つ傷や汚れなどなく、末長くお使いいただける品となっております♪箱・保存袋・ギャランティカード・他は撮影用の為、付属いたしません。☆カラーブラウン 茶色☆素材レザー☆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。☆配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



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