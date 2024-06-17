ビジューロイヤルボストンバック ビジューロイヤルバック ジルスチュアート バック

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商品詳細
とてもお気に入りでよく使用していたので中に茶色のアイシャドウがいくつか付いてしまっています…それ以外の外見などは目立った汚れがなく綺麗な状態です！形や色味がとても可愛らしいバックです！色はクリーム色(アイボリー)です！13100円で購入しました。
http://narcologia.ru/goods/mythic192235.html
http://narcologia.ru/goods/cotton851261.html
http://narcologia.ru/goods/conception960257.html
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