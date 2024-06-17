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ビジューロイヤルボストンバック ビジューロイヤルバック ジルスチュアート バック
商品番号 E83526011034
商品名

ビジューロイヤルボストンバック ビジューロイヤルバック ジルスチュアート バック
ブランド名 ジルバイジルスチュアート
特別価格 税込 2,827 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とてもお気に入りでよく使用していたので中に茶色のアイシャドウがいくつか付いてしまっています…それ以外の外見などは目立った汚れがなく綺麗な状態です！形や色味がとても可愛らしいバックです！色はクリーム色(アイボリー)です！13100円で購入しました。
http://narcologia.ru/goods/mythic192235.html
http://narcologia.ru/goods/cotton851261.html
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