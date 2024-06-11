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極美品✨ルイヴィトン ポルトフォイユ クレマンス ラウンドファスナー 長財布
商品番号 H50321088051
商品名

極美品✨ルイヴィトン ポルトフォイユ クレマンス ラウンドファスナー 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 18,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨LOUISVUITTON/ルイ・ヴィトン✨ルイヴィトンポルトフォイユ　クレマンスモノグラムアンプラント長財布ラウンドファスナー即購入ＯＫ❗️上質なエンボス加工が施されたモノグラム・アンプラントレザーを使用し、コンパクトながらも収納力抜群のアイテムです。現行品で大変人気のシリーズ。使用感の少ない極上美品です。✨［商品状態］とお写真でご確認下さい。[定価]　¥100,100[型番]　M60171[カラー]　ブラックノワール[モデル]　ポルトフォイユ　クレマンス[ライン]　モノグラムアンプラント[シリアル]　SP0230[素材]　アンプラントレザー牛革[サイズ]　W20×H9×D2cm[仕様]札入れ×2ファスナー小銭入れ×1カードポケット×8オープンポケット×2[付属品]本体のみ[商品状態]・僅かに角スレあり・ファスナートップに剥がれ無し・ファスナーまわり、毛羽たちなし・表面モノグラムくっきり・内部、小銭入れ内綺麗です・シリアルナンバー刻印あり・外観、内側共に目立った傷や汚れなし【購入先】国内のブランド専門店からお譲り頂きました。プロによる真贋鑑定済みです。私自身も古物商の免許持っております。確実に正規品ですので安心してご購入ください。シャネルやルイヴィトンの財布をお探しの方はこちらから一覧ご覧になれます☆#ブランド品NORTHMARKET柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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