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フォンティーヌ　トップピース　P817 F4　栗色　部分ピース最終価格
商品番号 F14539615174
商品名

フォンティーヌ　トップピース　P817 F4　栗色　部分ピース最終価格
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 3,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アデランス　フォンテーヌ　トップピース　P817F4　です。ご購入前に必ずプロフィールを￼お読みください。発送日をご確認くださいね◯再度のお値下げ予定はありません。とうかご了承ください◯@箱は潰して送付しますトップ部分のカバーに最適です。母が新品で買いました。軽くてつけているのを感じないです。お店の方に聞くとカバー部分が多いほど、植え込みに時間がかかり、高額になるそうです。色は、濃い栗色で、黒と茶の中間です写真は未加工で実際より明るめの色に映ってると思います。商品の性質上返品は、ご遠慮ください。ご納得なさってから、ご購入くださいね◯急に商品を取り下げもあります。ご了承ください◯中古品をご理解の上ご購入くださいませ。#トップピース　#フォンティーヌ#部分ウィッグ　カラー···濃いブラウン、栗色と黒の中間色
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit857486.html
http://narcologia.ru/goods/message316627.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect727470.html
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