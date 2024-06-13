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O TOV 2wayバッグ
商品番号 Y15296506898
商品名

O TOV 2wayバッグ
ブランド名 トーヴ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♡TOV2wayバッグトートバッグ、ショルダーバッグ(ショルダーベルト取り外し、調整可能)★未使用品◎品番T21WO2B169◎カラーブラック◎素材本体：綿皮革部分：牛皮◎定価24,200円☆自宅保管の為、中古でも美品でも汚れ・キズ等はある物としてお考えください。☆現状お渡しとなります。☆完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。☆お使いの端末によって色見が実物と異なる場合があります。☆ご購入された方は上記内容、プロフィールを全てご納得いただいていると判断致しますのでよろしくお願いいたします。#TOV#トーヴ#レディース#バッグ#2way#トートバッグ#ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/ordering598779.html
http://narcologia.ru/goods/navigate667030.html
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