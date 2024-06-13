【美品】CHANEL 復刻版トートバッグ

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素材···レザー(本革)カラー···ブラック母親の断捨離です。ほとんど使わなかったそうです。私の姉が頼まれて海外で買ってきましたが、どの店舗でいつ頃かは記憶が曖昧です。ハワイかイタリアのシャネルと思います。大事に扱っており、保存状態も良く、取手も2本とも自立しています。スレはほとんどなく小さな物ですが、２枚写真に載せました。袋あります、箱無しです。ギャンティーカードと取説はそのまま入っています。偽物と差し替え防止のため、ノークレームノーリターンになります。ご了承ください。