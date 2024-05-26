個性的　ビスチェ　ビーズ　レイヤード　クリアビーズ　ビジュー

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商品詳細
オンラインで購入。タグは切りましたが未使用です。めっちゃかわいいです。付属のZARAの袋に入れて発送します。ネコポス予定です。今は売ってないので値下げ不可です。chikakisadaZARAzaraCHIKAKISADACHIKAKISADAチカキサダシティショップcityshopボタンビスチェボタンキャミソールビジュービジューキャミソールホルターネックベストビジューベストクリアビジュークリアビジューキャミソールチカキサダ根岸由香里長尾悦美
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