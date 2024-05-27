Panasonic美顔器 バイタリフトRF EH-SR85-K BLACK

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商品詳細
Panasonic美顔器バイタリフトRFEH-SR85-KBLACK今年の3月に購入し、使用回数は30回程度、目立った傷等はありません。箱、付属品も全て揃っています。取扱説明書の中程がすこし波打っていますのでご了承ください。ジェルも何回か使用しています。保証書付き。本体消毒済み。即購入歓迎です。#パナソニック#Panasonic#バイタリフト#バイタリフトRFタイプ···美顔器部位···顔
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