JVC ポータブル電源・ソーラーパネルのセット

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商品詳細
【新品未使用品】【ソーラーパネルセット売り】キャンプなどのアウトドアや、防災用の備えとしていかがでしょうか？電源コンセントがない場所で家電製品などが使えます！ポータブル電源の他にソーラーパネルもセットで出品いたします。・JVCポータブル電源 (BN-RB62-C)・JVCポータブルソーラーパネル (BH-SP68A)
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