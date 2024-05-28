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JVC ポータブル電源・ソーラーパネルのセット
商品番号 X46278136587
商品名

JVC ポータブル電源・ソーラーパネルのセット
ブランド名 ジェイブイシー
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用品】【ソーラーパネルセット売り】キャンプなどのアウトドアや、防災用の備えとしていかがでしょうか？電源コンセントがない場所で家電製品などが使えます！ポータブル電源の他にソーラーパネルもセットで出品いたします。・JVCポータブル電源　(BN-RB62-C)・JVCポータブルソーラーパネル　(BH-SP68A)
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