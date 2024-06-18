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- パナソニック SR-MPA102-K 可変圧力IHジャー炊飯器 おどり炊き
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商品詳細
パナソニックSR-MPA102-K可変圧力IHジャー炊飯器「おどり炊き」シリーズブラックSRMPA102K新品未開封状態：新品未開封発送：24時間以内に対応致します。購入時期：2023年8月【仕様】本体寸法(W×H×D)：271×236×352mm(ふたを開けたときの高さ:470mm)本体質量：6.5kg炊飯容量：1.0L0.5〜5.5合消費電力(炊飯時)：1200W銀シャリ炊き分け：銀シャリ炊き分け4種類(銀シャリ、かため、やわらか、もちもち)メニュー数[13メニュー]・白米・無洗米・玄米・金芽ロウカット玄米・麦ごはん・雑穀米・炊き込み専用・炊きおこわ・すし/カレー・おかゆ・玄米がゆ・金芽ロウカット玄米がゆ・雑穀米がゆ炊飯時間・銀シャリふつう:48分・エコ炊飯:42分・高速炊飯:24〜39分予約タイマー：2メモリー加熱方式：5段全面IH付属品名称：しゃもじ、しゃもじホルダー、計量カップ#パナソニック炊飯器#炊飯器#炊飯ジャー#IHIジャー#踊り炊き
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