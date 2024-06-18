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PYR BRUSH パイラブラッシュ
商品番号 S47803434525
商品名

PYR BRUSH パイラブラッシュ
ブランド名 パイラ
特別価格 税込 19,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サロンで2022年12月に購入したパイラブラッシュです。使い方はコツが要りますので、教えてくださるサロンの先生が身近にいる方が良いと思います！！使わなくなったので、定価（74,800円）ではちょっと・・という方にお譲りします。シリアルナンバーのシールあります。（画像2枚目）ジェルは未開封です。・本体・充電コード・充電器・ジェル・取扱説明書コメント等お返事遅れる場合があります。ご了承ください。タイプ···美顔器部位···頭皮電源方式···充電式防水···防水機能あり
http://narcologia.ru/goods/rouge251310.html
http://narcologia.ru/goods/providence201094.html
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