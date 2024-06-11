象印　炊飯器　南部鉄器　極め羽釜　NW-AT10 5.5号炊き

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商品詳細
ZOJIRUSHINW-AT10炊飯器南部鉄器 極め羽釜です。#ZOJIRUSHI#象印炊飯量···3.5合～5.5合未満タイプ···圧力IH炊飯器10万ぐらいでかいました。内釜は新品です。
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