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ＧＲＦ　スバル インプレッサ WRX STI 純正 サスペンションキット
商品番号 M72726913822
商品名

ＧＲＦ　スバル インプレッサ WRX STI 純正 サスペンションキット
ブランド名 エスティーアイ
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ＧＲＦ　スバルインプレッサWRXSTI純正サスペンションキットの出品です。走行距離約6万kmの車両より取り外し。取り外し前は問題なく使用可能でした。※画像のモノで全てです。詳細は画像より判断下さい。用品の種類...サスキット対応車種メーカー...スバル
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