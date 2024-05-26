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18.20.21クラウンリアスライドキャンバー
商品番号 M13020910226
商品名

18.20.21クラウンリアスライドキャンバー
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リアのスライドキャンバーです知り合いのクラウンに付いていたのを僕のマークXにつける予定で譲って貰ったんですが、子供が産まれて車乗り換えた為出品します！ボルトが削れてしまってるので、1式新品買ったのでそちらも一緒にお付けして売ります！
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