全国送料込☆トヨタ純正アルミホイール用ナット24個

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商品詳細
トヨタ純正アルミホイール用ナット24個です。ナットサイズはM12×P1.521HEX全長は約47mmです。中古品の為、傷や汚れ、サビなどがあります。ネジ山は問題無いので、使用可能です。ランドクルーザプラド ハイエース等#ランドクルーザプラド#ハイエース※タイミングによっては当日発送ができません。予めご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/displease603831.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis475844.html
http://narcologia.ru/goods/displease370031.html
全国送料込■トヨタ純正アルミ用ナット24個■ハイエースプラドランドクルーザー
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