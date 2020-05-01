全国送料込☆トヨタ純正アルミホイール用ナット24個

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トヨタ純正アルミホイール用ナット24個です。ナットサイズはM12×P1.521HEX全長は約47mmです。中古品の為、傷や汚れ、サビなどがあります。ネジ山は問題無いので、使用可能です。ランドクルーザプラド ハイエース等#ランドクルーザプラド#ハイエース※タイミングによっては当日発送ができません。予めご了承下さい。