ソアラ　スープラ　車高調

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商品詳細
シルクロード SECTION 車高調JZZ30ソアラJZA80スープラフルタップ（全長調整式）減衰調整８段汚れ、傷はありますがヌケ、ヘタりはないかと思います。Ｆ１２キロ、Ｒ８キロの仕様だったと思いますがフロントのスプリングがありません。リアはありますので希望される方には装着してお送りします。３０ソアラに装着して３年ほど使用しましたが、仕様変更の為に外して保管しておりました。程よい車高で乗ればよく動くいいアシだったと思います。中古品ですので３Ｎでお願いします。
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