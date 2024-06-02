Dior ファーレンハイト EDTスプレー 100ml

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\"\"\"ご覧いただきありがとうございます。(o✪‿✪o)(o✪‿✪o)＼即購入OK／ディオールFahrenheitオードトワレスプレー100mlo内容量：100mlo購入時期：2023年5月o並行輸入品o外側ビニールパッケージも未開封独自の存在であることを主張して裏切らぬ香りを放つフレグランス、ファーレンハイト。シチリアンマンダリンのみずみずしい香りと男性的なレザー、バイオレットからなる類稀な香調は、個性が際立つレザーウッディ。トップノート:マンダリンミドルノート:バイオレットラストノート:レザー●並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。商品の取扱いに関しては、衛生管理に十分に配慮し、丁寧に梱包して発送します。出品内容をご確認の上、ご購入をお願い致します。○即購入OKです☆自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。質問あればコメントまでお願いします！·素敵なご縁がありますように…☆(о´∀`о)