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ロクシタン ヴァーベナ オードトワレ100ml
商品番号 B19293987945
商品名

ロクシタン ヴァーベナ オードトワレ100ml
ブランド名 ロクシタン
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロクシタン　ヴァーベナオードトワレ100mlフレッシュなシトラスのトップノートから、しだいに清々しさの中に優しさを感じる癒しの香りに変わっていく、一度つけたら夢中になる「ピュアシトラス」の香り。男性にもファンの多い、ロクシタンの人気No.1(*)フレグランスです。【香調】ピュアシトラスHead:レモン、オレンジHeart:ヴァーベナ、プチグレインBase:ローズ、ゼラニウム正規品新品未開封
http://narcologia.ru/goods/smear439604.html
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