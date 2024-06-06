京都、東山、銀閣寺、大箱3、香木、香、線香、松栄堂、10月7日購入、小袋3

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今回は、私のサイトでも出品しております、京都の別の寺院のお線香を、2種類、お試し数本ずつをお入れさせていただきます。香りをお楽しみ下さいませ。ご朱印お参りの際、購入してきました。金閣寺と並ぶ、東山銀閣寺のお線香です。銀閣寺は、8代将軍足利義政が建てた観音堂です。銀閣寺のお線香は、大と小の2種類ございます。こちらは、大箱3、小袋3付きをお送りいたします。大箱(2650円)は、線香実質80g(箱を含めると120g)、240本入っています。白檀をベースに、漢薬香料をブレンドした、穏やかな香りです。燃焼時間は、約30分です。新品未開封の品を、お送りいたします。