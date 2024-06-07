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- オーラパールプラス 新品未開封 ３本 歯ブラシ１本 セット
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商品詳細
オーラパールプラス 薬用歯磨き粉 60g✖︎３本歯ブラシ✖️１本▪️お口の悩みをトータルケアをいたします。▪️歯の美白・歯周病予防・口臭予防・虫歯予防いたします。▪️知覚過敏症状予防・口内環境を整えます▪️虫歯の原因となる歯垢を除去します。★商品の情報香りマリンミントタイプ（とても心地よい香り）商品タイプは、ペーストです。即購入大歓迎#オーラパールプラス#薬用歯磨き#歯磨き粉#ホワイトニング#口臭
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