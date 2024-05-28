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新品未開封★ドテライモーテル(サルベル)アインチエイジングロールオン10ml
商品番号 D73854716152
商品名

新品未開封★ドテライモーテル(サルベル)アインチエイジングロールオン10ml
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドテライモーテルアインチエイジングブレンドロールオン10mlマレーシア向けの商品で、商品名が違いますが、日本で「サルベル」として販売されているものと中身は同じものになります。マレーシアへ出荷前にアメリカで入手しています。画像１枚目は見本です。お送りするのは箱未開封品です。以下は商品パッケージの英文の訳です。-----------成分：フランキンセンスレジン、ハワイアンサンダルウッド、ラベンダーフラワー、ミルラガムレジン、ヘリクリサムフラワー、ローズフラワーエッセンシャルオイル使用方法：スキンケアオイルとして、パフューム、スキンケア、マッサージ用として肌の上にロールオンしてください。注意：刺激を感じることがあります。子供の手の届かないところに保管してください。妊娠中または治療中の方は主治医を相談してください。目、耳の中、その他敏感な部位へは使用しないでください。アメリカ製使用期限2026年8月*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*ご覧いただきありがとうございます。出品中のものは在庫がありますので即購入していただいて構いません。ご購入前のご挨拶は不要です。何かありましたらいつでもメッセージでご連絡ください。いかなる場合もお問い合わせによる値下げはしておりません。値下げを承った事実において公平さを保つためには限りなく値下げをしなければならなくなるためです。どうぞご理解をお願いいたします。説明文をお読みいただいていない場合のご質問にはお答えしておりません。配送方法はネコポス(ポスト投函)とさせていただきます。発送は基本的にお支払いいただいた翌日となります。梱包材はリユースをさせていただいております。商品の供給過程のすべてにおいて喫煙者はおりません。どうぞよろしくお願いいたします。*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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