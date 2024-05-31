新品 コンドロイチン オリーブ油 サメ軟骨 約12ヶ月分 シードコムス①

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新品コンドロイチンオリーブ油サメ軟骨シードコムスの出品です。その他の個数も販売していますので覗いて見てください#tsコンドロイチン#tsサプリメント【賞味期限】2025年5月【梱包発送方法】防水仕様のクッション封筒にて発送いたします。値下げ交渉はご遠慮ください。即購入可能です。【商品概要】・メーカー:seedcoms(シードコムス)・商品名:コンドロイチン・サプリメント・サプリ・健康食品・ダイエット・美容・エイジングケア・滋養強壮・アンチエイジング【成分表】1粒重量460mg×90粒【約3ヶ月分】1粒あたりの主要原料・サメ軟骨抽出物（コンドロイチン硫酸20％）…120mg・オリーブ油（エクストラバージン）…156mg・コンドロイチンとは？コンドロイチンとは、ムコ多糖類のひとつで、もともと人の体に存在する非常に大切な成分です。人間のあらゆる箇所は、コンドロイチンによって潤いや弾力性を補い、曲げ伸ばしの際には、スムーズに動かすためのクッションとしての役割を果たし、若々しさをケアする為に、みずみずしく健康的な身体造りをサポートします。また、栄養の取り込みやサイクルなどのめぐりを調整する働きもコンドロイチンの役割と言われています。