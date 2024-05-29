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YAMAHA電動車椅子　ACサーボモータ　バッテリー2個　充電器付
商品番号 R26633242269
商品名

YAMAHA電動車椅子　ACサーボモータ　バッテリー2個　充電器付
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 14,534 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆高圧洗浄済み(精密部等、一部行き届いていない箇所あり)★バッテリー2個フル充電確認済☆タイヤ溝、タイヤ空気圧問題なし★座面クッション、ネックサポート付属でお付けします本体、バッテリー共に中古品ですので、ご理解の上、ご購入お願いいたします。佐川急便、大阪府発送の着払いのみのお取引とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/cotton737261.html
http://narcologia.ru/goods/response983542.html
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YAMAHA電動車椅子　ACサーボモータ　バッテリー2個　充電器付
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