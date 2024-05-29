YAMAHA電動車椅子　ACサーボモータ　バッテリー2個　充電器付

☆高圧洗浄済み(精密部等、一部行き届いていない箇所あり)★バッテリー2個フル充電確認済☆タイヤ溝、タイヤ空気圧問題なし★座面クッション、ネックサポート付属でお付けします本体、バッテリー共に中古品ですので、ご理解の上、ご購入お願いいたします。佐川急便、大阪府発送の着払いのみのお取引とさせていただきます。よろしくお願いいたします。



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