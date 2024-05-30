お香　　極上沈香(夢幻香)伽羅の香り８箱

ベトナムの一部の地域しか産出されない最高級の沈香の香木を伽羅と呼びます。特に伽羅のもとになる木材は100年以上も倒れることなく樹液を分泌し続け、さらに倒木後も土の中で何百年と眠り続けていたものです。今回伽羅の香りにこだわり高品質の沈香を配合して伽羅風な香りに仕上げました。一箱内容量一箱 約60本長さ 13.5cm



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