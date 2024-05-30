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お香　　極上沈香(夢幻香)伽羅の香り８箱
商品番号 E61974931496
商品名

お香　　極上沈香(夢幻香)伽羅の香り８箱
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベトナムの一部の地域しか産出されない最高級の沈香の香木を伽羅と呼びます。特に伽羅のもとになる木材は100年以上も倒れることなく樹液を分泌し続け、さらに倒木後も土の中で何百年と眠り続けていたものです。今回伽羅の香りにこだわり高品質の沈香を配合して伽羅風な香りに仕上げました。一箱内容量一箱　約60本長さ　13.5cm
http://narcologia.ru/goods/assessor470703.html
http://narcologia.ru/goods/update477595.html
http://narcologia.ru/goods/recycling337114.html

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