只今10％OFF中！　床の間飾り　茶道具　九谷焼　香炉　本金金花詰

九谷が似合う秋－香炉特集沢山のいいね！ありがとうございます。10月31日まで10％引きで販売させていただきます。九谷焼 豪華な本金花詰 香炉◇約360年続く歴史ある、九谷焼の世界の代表絵柄 ＂金花詰◇昨今職人不足の上、九谷焼シール（転写）が需要が多くなりましたが、こちらの商品は、九谷本来の技巧による手描きによる本金金花詰の香炉です。今回数点窯から上がりました。香炉 本金金花詰 サイズ：径13.5×高さ12cm木箱入れ名入れ新品未使用その他の#zazu香炉一覧ページは、こちらとなります。#茶道具 #工芸品 #置物



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