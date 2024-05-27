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只今10％OFF中！　床の間飾り　茶道具　九谷焼　香炉　本金金花詰
商品番号 V12647155131
商品名

只今10％OFF中！　床の間飾り　茶道具　九谷焼　香炉　本金金花詰
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九谷が似合う秋－香炉特集沢山のいいね！ありがとうございます。10月31日まで10％引きで販売させていただきます。九谷焼　豪華な本金花詰　香炉◇約360年続く歴史ある、九谷焼の世界の代表絵柄　＂金花詰◇昨今職人不足の上、九谷焼シール（転写）が需要が多くなりましたが、こちらの商品は、九谷本来の技巧による手描きによる本金金花詰の香炉です。今回数点窯から上がりました。香炉　本金金花詰　サイズ：径13.5×高さ12cm木箱入れ名入れ新品未使用その他の#zazu香炉一覧ページは、こちらとなります。#茶道具　#工芸品　　#置物
http://narcologia.ru/goods/septet898419.html
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