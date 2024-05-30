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香木 古渡命銘木 一木四銘 伽羅「初音」小分け約1.82g 沈香 奇南
商品番号 J11062414978
商品名

香木 古渡命銘木 一木四銘 伽羅「初音」小分け約1.82g 沈香 奇南
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 174,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大変希少な古渡命銘木で,常温でもほのかに香ります。香木古渡命銘木上々伽羅一木四銘「初音」小分け約1.82g小分けのため、畳、香包などは付属しません。ビニール小袋に入った状態でのお届けになります。旧家蔵出し★使用する機器や周りの環境により多少重さが前後する場合があります、ご了承ください。封筒やビニール袋、紙袋、リサイクル等の簡易梱包にて対応させて頂きます。種類...香木
http://narcologia.ru/goods/injure710667.html
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http://narcologia.ru/goods/stepchild533352.html
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