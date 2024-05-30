香木 古渡命銘木 一木四銘 伽羅「初音」小分け約1.82g 沈香 奇南



古渡命銘木 名香【烟競香】銘香四種 たとう紙附 合計0.569 g 手記録紙 ...



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香木 古渡命銘木《玉桂》約2.1g 沈香 伽羅 奇南 奇楠 お香 香道具 香道 ...



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大変希少な古渡命銘木で,常温でもほのかに香ります。香木古渡命銘木上々伽羅一木四銘「初音」小分け約1.82g小分けのため、畳、香包などは付属しません。ビニール小袋に入った状態でのお届けになります。旧家蔵出し★使用する機器や周りの環境により多少重さが前後する場合があります、ご了承ください。封筒やビニール袋、紙袋、リサイクル等の簡易梱包にて対応させて頂きます。種類...香木