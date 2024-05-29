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MARKS\u0026WEB アロマディフューザー
商品番号 S44547809349
商品名

MARKS\u0026WEB アロマディフューザー
ブランド名 マークスアンドウェブ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARKS\u0026WEBのアロマデフューザーです。2022年に購入して以降、使用頻度が落ちてきたため出品いたします。目立った傷や汚れはございませんが、気になる方はご購入をお控えください。内部の無水アルコール洗浄および外部の除菌シートでの拭取りを行っております。アロマデフューザー、電源ケーブルの一式とAesopのフローラルシトラスアロマオイル半量（約12ml）のセットとなります。箱、取扱説明書は付属しておりません。
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