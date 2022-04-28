ドテラ　バブルディフューザー

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商品詳細
doTerraバブルディフューザー人の動きを感知し、自動でエッセンシャルオイルをディフューズするモーションセンサー付きディフューザーです。充電式で狭いスペースでも置くことが出来ます。1週間程玄関で使用しました。状態はお写真にてご確認頂き、ご了承のうえお買い求めください。よろしくお願いいたします。#doTERRA
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