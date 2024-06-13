ABCクイック 4箱@ERINA エリナ

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ご覧頂き有難うございます！気になる商品ありましたら、お気軽にコメント下さい！賞味期限 2024/7以降※箱から出し中身のみ簡易包装で発送させて頂きます。毎日に必要な栄養素を簡単補給A・B・Cの栄養をいつでもどこでも手軽に摂れるよう、ブレンドして個袋に。たんぱく質、食物繊維、スタミナのもとに加え22種のビタミン\u0026ミネラルをしっかり配合。すぐれた栄養バランスで毎日の健康と美容をサポート。​●アミノ酸スコア100●内容量405g（27g×15袋）●目安量1日1〜2袋■原材料名大豆プロテイン、エンドウ豆プロテイン、オート麦繊維、イソマルトオリゴ糖、難消化性デキストリン、チコリーエキス（イヌリン、フラクトオリゴ糖）、大豆繊維、亜麻仁プロテイン、マルトデキストリン、鉄分酵母、リンゴ粉末、プルーン粉末、ライスプロテイン、ライスブランエキス、ビート繊維、カボチャ種子プロテイン、リボ核酸、アサイー果汁粉末、β-グルカン、黒豆エキス、マンガン酵母、アーティチョーク粉末、ゴマ粉末、リンゴ繊維、コンブ粉末、ガラナ種子エキス、甘草粉末、しょうが粉末、乳酸菌（アシドフィルス菌）、モリブデン酵母、セレン酵母、クロム酵母、パイナップルエキス、パパイヤエキス、黒コショウエキス、ワカメ粉末、ビフィズス菌/バニラ香料、増粘剤（キサンタンガム、グアーガム、アラビアガム）、炭酸カルシウム、卵殻カルシウム、β-カロテン、グリセロリン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ビタミンC、植物レシチン、甘味料（ステビア）、ビタミンE、グルコン酸亜鉛、ナイアシンアミド、パントテン酸カルシウム、ビオチン、ビタミンB12、葉酸、グルコン酸銅、ビタミンD3、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2＊一部に卵/大豆を含む《商品ポイント》①ABC3つの機能を便利な1食分1袋に！ どこでも携帯すばやく飲める②基本栄養素＋22種類のビタミン＆ミネラル！ 優れた栄養バランス③栄養豊富なのに驚きの低カロリー！ 1袋あたり85キロカロリー④毎日続けられるおいしさと飲みやすさ！《こんな方におすすめ》●健康、美容を維持したい方●元気で若々しい毎日を過ごしたい方●必要な栄養素を手軽に補給したい方●食事の偏りが気になる方●忙しくて食事の時間がとれない方●ダイエットに興味がある方