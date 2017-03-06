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メルスモンプレミアムカプセル２箱セット
商品番号 R30352869506
商品名

メルスモンプレミアムカプセル２箱セット
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 11,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメントいただきましたら、2000円お値下げ致します。コメントしてからの、ご購入お願い致します。サプリメント種類···プラセンタメルスモンプレミアムカプセル120カプセル賞味期限2024.92箱セットクリニックで購入しました。医療機関専売品箱を開封するのが嫌なので、未開封で発送いたしますが、製造番号は3箇所切り取って発送致します。中は傷はつけません。御理解、ご了承の上、ご購入ください。また、自宅保管の為、神経質な方、完璧を求める方はご購入前にご検討頂きご購入下さい。
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